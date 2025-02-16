الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة

مدبولي يؤكد على موقف مصر الثابت بشأن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة على كافة أنحاء الجمهورية.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أكد على فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

بينما من المنتظر أن تكون الأجواء ليلًا شديد البرودة وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة.

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