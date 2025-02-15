البحوث الفلكية يوضح حقيقة الفيديو المتداول بشأن الأضواء الغامضة في الشرقية

كتبت- داليا الظنيني:

رد الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على التحذيرات الأخيرة الصادرة عن وكالة ناسا بشأن كويكب يُعتبر من أكثر الأجسام الفضائية تهديدًا للأرض.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أوضح شاكر أن مثل هذه الأخبار تتكرر عشرات المرات سنويًا، وغالبًا ما تصدر من وكالة ناسا نفسها، مؤكدًا أن الهدف منها في كثير من الأحيان هو جذب التمويل لمشاريع الوكالة وليس الإعلان عن تهديد حقيقي.

وأضاف "شاكر"، أنه من المستحيل تحديد مسار أي كويكب بدقة قبل سبع سنوات من اقترابه من الأرض، مشيرًا إلى وجود ملايين الكويكبات والصخور القريبة من مدار الأرض، لكنها لا تشكل خطرًا كبيرًا في الوقت الحالي.

وأكد أن هذه الكويكبات تحمل في طياتها ثروات معدنية ثمينة، مما يجعلها مصدرًا محتملًا للثروة في المستقبل.

وفيما يتعلق بالصور التي انتشرت مؤخرًا لومضات غريبة في سماء محافظة الشرقية، علق شاكر قائلًا: "هذه الظاهرة ليست فلكية، بل هي على الأرجح أضواء صناعية ناتجة عن استخدام الليزر أو طائرات بدون طيار".

وأكد أن هذه الظواهر ليست غريبة أو نادرة، ويمكن أن تحدث في أي مدينة، مشيرًا إلى أن علم الفلك له تطبيقات عملية واسعة، خاصة في مجال الطيران.

واختتم شاكر حديثه بالتأكيد على أن ما حدث في سماء الشرقية ليس له علاقة بالكائنات الفضائية أو الظواهر الفلكية الغامضة، بل هو مجرد ظاهرة صناعية يمكن تفسيرها بسهولة، مؤكدًا أن مثل هذه الأخبار يجب أن تُعالج بحذر ووعي، دون إثارة مخاوف لا داعي لها.

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