صور.. وزير الطيران يتفقد مطار الأقصر تزامنًا مع احتفالية الأهلي بكأس العالم للأندية

كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جولة تفقدية لمطار الأقصر الدولي لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية التشغيل والخدمات المقدمة بالمطار، والاطمئنان على انسيابية حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول.

وجاءت هذه الجولة تزامنًا مع احتفالية النادي الأهلي للاحتفاء بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية والتي أقيمت بمعبد حتشبسوت في الدير البحري بمحافظة الأقصر، بحضور وزيري الشباب والرياضة، والطيران المدني، ومسؤولي الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، والعديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، ورموز الرياضة المصرية والعالمية.

وقد شملت الجولة؛ تفقد صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات والجمارك ومنطقة سبور الحقائب والحجر الصحي، حيث تم متابعة جاهزية المطار في ضوء كثافة التشغيل، فضلًا عن الوقوف على الحركة الجوية وكذلك عمليات التأمين، حيث تم الاطمئنان على مستويات الخدمات المقدمة للركاب داخل صالات السفر والوصول وجميع المناطق الخدمية الموجودة بالمطار.

في هذا السياق، أكد وزير الطيران المدني، أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر مطار الأقصر الدولي كواجهة سياحية عالمية جاذبة تشهد توافد الكثير من السائحين من مختلف دول العالم، لا سيما في ضوء ما يشهده المطار من زيادة في حجم الحركة السياحية والجوية خلال الموسم الشتوي الحالي.

وشدد على ضرورة تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة للركاب ولزائري مصر القادمين من جميع أنحاء العالم بما يليق بالمكانة العالمية التي تحظى بها مدينة الأقصر ولاستضافتها العديد من الفعاليات العالمية والتي تعكس قيمتها الحضارية على خريطة السياحة العالمية.

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