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لا تنزعجوا من الرائحة الكريهة.. تحذير عاجل لسكان الزمالك

12:02 م السبت 15 فبراير 2025

تاون جاس، الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إجراء أعمال صيانة بشارع الجبلاية، وذلك يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025 بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا.

وأهابت الشركة، بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء.

وقالت الشركة، إنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء وبناءً عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء، وفي حالة وجود أي استفسار
يرجى التكرم بالاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ورقم الخط الساخن "16528".

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