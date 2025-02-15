ارتفاع الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 20 فبراير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد بداية من اليوم السبت وحتى الثلاثاء 18 فبراير 2025 طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء

كما توقعت ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتراوح ما بين 3:2 درجات على أغلب أنحاء البلاد.

وأشارت إلى نشاط حركة الرياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة خلال يومي الأربعاء 20 فبراير والخميس 21 فبراير.

اقرأ أيضا..

ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات (فيديو)

انتهاء الموجة الباردة.. موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس



