"القومي للمرأة" بالإسماعيلية يشهد انطلاق القافلة الطبية الـ4 لدائرة محكمة الاستئناف

كتبت- نور العمروسي:

شهدت لبنى زكي مقررة المجلس القومي للمرأة، بمحافظة الإسماعيلية، انطلاق القافلة الطبية الرابعة الموجهة إلى دائرة محكمة استئناف الإسماعيلية بنادي القضاة وذلك بحضور اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية والمستشار فكري غانم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء والمستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ونقلت لبني زكي تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس و أشادت بالخدمات المقدمة من خلال القافلة الطبية للقضاة وذلك لدعم الجانب الصحي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية كما استعرضت إنجازات المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ودوره المهم في دعم قضايا المرأة المصري.

وعلى هامش هذه الفعاليات شاركت لبني زكي في الاجتماع الذي عقد لمتابعة ومناقشة الخطة العاجلة لمركز ومدينة القنطرة غرب والتي أعدها المجلس القومي للسكان بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمديريات المختلفة وذلك لمواجهة القضية السكانية والوقوف على أنسب الحلول لها على أرض الواقع وذلك بحضور اللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية وعدد من الوكلاء والمديرين.