قرار حكومي جديد بشأن الإفراج الجمركي والرقابة على الصادرات والواردات

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية بشأن الإفراج الجمركي.

وتستهدف هذه الإجراءات إتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.

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