إعفاءات وتخفيضات.. قرارات جديدة بشأن دخول المتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تلقيها لخطاب رسمي من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بشأن قرارات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، والتي جاءت خلال الجلسة رقم (44) المنعقدة بتاريخ 9 يناير 2025.

إعفاءات وتخفيضات على تذاكر الدخول

قررت الهيئة، بحسب خطابها، منح إعفاءات وتخفيضات خاصة على أسعار تذاكر الزيارة للمتحف المصري الكبير، والتي تشمل الفئات التالية:

- الأطفال دون سن 6 سنوات (مصريين وغير مصريين): دخول مجاني.

- ذوو الاحتياجات الخاصة (مصريون وغير مصريين): دخول مجاني مع إثبات الإعاقة.

- أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) والمجلس الأعلى للآثار: دخول مجاني وفقًا للضوابط المنظمة.

- مرشدو الإرشاد السياحي: دخول مجاني لحاملي كارنيه الإرشاد السياحي.

- المصريون فوق سن 60 عامًا: تخفيض بنسبة 50% على تذاكر الدخول.

- الطلاب حتى سن 25 عامًا (مصريون وغير مصريين): خصم 50% على قيمة التذاكر عند إبراز بطاقة الطالب سارية المفعول.

- غير المصري المقيم: يحصل على تخفيض بنسبة 50% على التذاكر عند تقديم إقامة مصرية سارية.

- غير المصري المتزوج بمصرية أو العكس: يتم معاملته بنفس معاملة المصري فيما يخص أسعار التذاكر.

خصومات إضافية للمجموعات السياحية

كما قررت الهيئة منح خصم 10% على أسعار التذاكر للمجموعات السياحية التي يتم تنظيمها عبر شركات سياحية مرخصة، شريطة أن تستوفي المجموعة عددًا معينًا من الزوار، ويتم الدفع عبر البنوك وفقًا لتوجيهات الجهات المختصة.

تعزيز السياحة وتسهيل الزيارات

يأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة لدعم السياحة الثقافية وتشجيع زيارة أحد أهم المشاريع التراثية الكبرى في مصر، وهو المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف أثري في العالم ويضم كنوز الحضارة المصرية القديمة.

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