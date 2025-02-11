وزارة الزراعة تحدد موعد معرض زهور الربيع

كتب- محمد سامي:

قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق معرض زهور الربيع الـ 92 يوم 12 أبريل المقبل، في المتحف الزراعي بالدقي وعقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

وأكد الوزير، حسب بيان، أن اختيار هذا الموعد هو عودة لمعرض الزهور إلى موعده الطبيعي بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد الربيع وشم النسيم حتى يستعيد مكانته التاريخية.

وقال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إنه تنفيذا لتوجيهات الوزير تم إعداد وتجهيز المتحف الزراعي حتى يكون جاهزا لاستقبال هذا الحدث الكبير وإتاحة أكبر مساحة للعارضين بالإضافة إلى تسهل إجراءات ورسوم الاشتراك في المعرض، مشيرا إلى إقبال منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل على المشاركة في النسخة الحالية للمعرض.

وأضاف عزوز أن وزير الزراعة يتابع الاستعدادات للمعرض حيث يسعى لجعله معرضا دوليا يسهم في النهوض بصناعة الزهور لدعم المزراعين وكذلك زيادة حصيلة مصر الدولارية من تصدير نباتات الزينة والزهور وفتح أسواق جديدة لها في دول العالم.

الجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة "الفاو" كانت قد أعلنت ولأول مرة اشتراكها في تنظيم معرض زهور الربيع في نسخته المقبلة، كما أن باب الاشتراك مفتوح حاليا أمام العارضين وتلقى طلباتهم في مقر المتحف الزراعي بالدقي.