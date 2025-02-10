وزير الشباب أمام النواب: تقديم قانون الرياضة للبرلمان قريبا

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون المتواصل مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم ممثلين عن الشعب بمختلف فئاته، موجها الشكر للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب د محمود حسين، على حرصه على التعاون مع الحكومة، مؤكدا اعتزازه بتلك الرحلة على مدار 7 سنوات عمل متكامل.

وتابع: قانون الرياضة الجديد يعد خطوة جيدة، وسيتم تقديمه قريبا للبرلمان.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب د محمود حسين رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، .

وبدوره قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن هناك العديد من الملفات المهمة التي أجلت اللجنة مناقشاتها انتظارا لحضور الوزير في اللجنة، أبرزها ملف صيانة الملاعب، واستبدال مراكز الشباب ذات المساحة الصغيرة بمساحة أكبر.

وأشار إلى أن هناك تعاون كبير بين المجلس النيابي والحكومة، وهو ما كان ثمار جيدة خلال الفترة الماضية دليل على الجهد المبذول من الوزير وكذلك دليل على التنسيق بين النواب والحكومة

وقال الدكتور أشرف صبحى، إن الوزارة تهتم في موازنتها بطلبات النواب، مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت من زيادة موازنتها المالية لتلبية الاحتياجات من خلال دخول القطاع الخاص، حيث بلغت حجم موازنة القطاع الخاص ٤.٨ مليار جنيه، يضاف إلى الموازنة الطبيعية للوزارة من موازنة الدولة وهى نحو ٣٠ مليار جنيه.

وأضاف الوزير، أنه بعد أولمبياد باريس، تم وضع نظام حوكمة بشكل كبير للاتحادات وتم إعادة هيكلتها، ودخلت وجوه جديدة بها بنسبة أكبر من ٦٠ في المائة.

واستعرض الوزير، دور ومشاركة الوزارة في مبادرة حياة كريمة بمختلف القرى من خلال الشكل الجديد لمراكز الشباب بها.