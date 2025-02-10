وعدت بحل مشكلاتهم.. وزيرة التضامن تستمع لشكاوى عدد من السيدات بالشارع (صور)

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كتب- محمد أبو بكر:

أجرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جولة مفاجئة لعدد من الوحدات الاجتماعية والإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

زيارة وحدات المقطم والأسمرات

شملت الجولة زيارة وحدات التضامن الاجتماعي بالمقطم ووحدة الأسمرات للشؤون الاجتماعية، حيث اطلعت الوزيرة على مستوى الخدمات المقدمة، ووجهت بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتذليل العقبات أمامهم.

لقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم

التقت وزيرة التضامن عددًا من المواطنين خلال الجولة، حيث استمعت إلى مطالبهم ووجهت فريق عمل الوزارة بدراستها، خاصة ما يتعلق بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والأبحاث الاجتماعية.

مرافقو الوزيرة في الجولة

رافق الوزيرة خلال الجولة كل من الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ محمد كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة.

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