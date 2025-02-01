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أجواء دافئة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

10:49 م السبت 01 فبراير 2025
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتكون وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خاصة خلال فترات الصباح الباكر قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

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