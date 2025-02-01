٧٠% من المساعدات كانت مصرية.. وزير الخارجية: الوضع في غزة أصعب مما نتخيل

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أن ٧٠% من المساعدات التي دخلت إلى غزة كانت مصرية.

وأوضح عبدالعاطي في اللقاء الفكري بمعرض القاهرة للكتاب: "نأمل أن يعمل معبر رفح بشكل كامل، مع معبر كرم سالم، لأن الوضع أصعب مما نتخيل".

وتابع: نقود الفترة المقبلة على أن نحشد الجهود لإعادة الأعمال من خلال مشروعات سريعة، للبنية التحية استعدادا لإعادة الإعمار، طالما تمسك الشعب بأرضه سينال حقه، لأن الدور المصري مستمر ولن يتوقف، وبدون العمل السياسي والذي يقود لإقامة الدولة الفلسطينية ستتكرر الحروب مرة أخرى من خلال أفق زمني.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف هذه الدورة، فيما تم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

يشارك في المعرض 1345 دار نشر من 80 دولة، ويضم 6150 عارضًا للإصدارات الأدبية والفكرية، كما يشارك للمرة الأولى أكثر من 10 دول جديدة، من بينها تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورينام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا.

ويشتمل المعرض على برنامج ثقافي ثري يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة، تشمل الندوات الأدبية، وحلقات النقاش، وورش العمل، والعروض الفنية، مما يعكس الدور الريادي للمعرض كأكبر تظاهرة ثقافية في المنطقة.

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