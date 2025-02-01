ندوة بمعرض الكتاب تناقش “التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يقودان ثورة جديدة في علاج الأورام"

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

استضافت القاعة الرئيسية ضمن محور “قراءة المستقبل” في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة بعنوان “دور العلم والتكنولوجيا في تطور علاج الأورام”، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.

شارك في الندوة الدكتور محمد سعد زغلول، أستاذ العلاج بالإشعاع بجامعة القاهرة ورئيس قسم العلاج بالإشعاع بمستشفى سرطان الأطفال 57357، والدكتور سامي سليمان، مدير عام شركة إليكتا إيجيبت وخبير التكنولوجيا الطبية، والدكتور محمد فاروق، مدير قسم الفيزياء والتدريب والتطوير في شركة بي تي دابليو الألمانية، وأدارتها الإعلامية مروة الشبراوي.

افتتحت مروة الشبراوي الندوة بالإشارة إلى أن التطور العلمي مستمر بوتيرة متسارعة، مؤكدةً أن التشخيص الدقيق هو الخطوة الأولى نحو العلاج الناجح، وهو ما يسعى المرضى وأسرهم إلى متابعته باستمرار.

التشخيص الدقيق.. مفتاح العلاج الفعّال

من جانبه، شدد الدكتور محمد سعد زغلول على أهمية التشخيص السليم في تحقيق أفضل النتائج العلاجية بأقل تكلفة مشيرًا إلي أن السرطان يحدث نتيجة انقسام غير طبيعي للخلايا دون توقف، مما يؤدي إلى نمو الأورام.

كما أشار إلى أن السرطان يصيب كبار السن بشكل أكبر، رغم إمكانية ظهوره لدى الأطفال أيضاً.

واستعرض “زغلول” مراحل تطور المرض، بدءًا من انقسام الخلايا داخل العضو، ثم انتقالها إلى الغدد الليمفاوية أو عبر الشرايين والأوردة. كما تحدث عن الدور الذي تلعبه مناعة الجسم في مواجهة الخلايا السرطانية.

وتناول أيضاً أنواع العلاجات المتاحة، ومنها:

• العلاج الجراحي، والذي يعود تاريخه إلى العصور الفرعونية.

• العلاج الكيميائي، الذي يستهدف الخلايا السرطانية عبر مواد كيميائية.

• العلاج المناعي، الذي يعتمد على تنشيط الجهاز المناعي لمحاربة الورم.

• العلاج الإشعاعي، الذي يستخدم الأشعة لتدمير الخلايا السرطانية.

• العلاج التكميلي، الذي يهدف إلى دعم صحة المريض أثناء تلقي العلاجات الأخرى.

قفزة نوعية في تقنيات العلاج بمصر

أما الدكتور محمد فاروق، فأكد على أن مصر شهدت تحسنًا كبيرًا في علاج الأورام خلال السنوات الأخيرة، مع توفير أحدث الأجهزة الطبية بدعم من وزارة الصحة والجهات الحكومية.

كما أشار" فاروق" إلى أن الكوادر الطبية المصرية باتت أكثر تأهيلًا بفضل التدريب في الخارج، مما ساهم في رفع كفاءة الفرق الطبية. وأضاف أن الشركات الطبية العاملة في مصر تحرص على تقديم برامج تعليمية متطورة للأطباء لضمان الاستخدام الأمثل للأجهزة الحديثة.

وتحدث “فاروق” عن المستقبل، متوقعًا أن يشهد المجال الطبي قفزة كبيرة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي ستسرّع عمليات التشخيص والعلاج، وتحسن النتائج العلاجية.

ضرورة تغيير الصورة النمطية عن السرطان

من جانبه، أوضح الدكتور سامي سليمان أن مرض السرطان ليس معديًا، وأن التحدي الأكبر كان في الماضي هو اكتشافه في مراحل متأخرة، مما قلل من فرص العلاج. لكنه أكد أن زيادة الوعي ساهمت في تحسين نسب الشفاء وتأخير المضاعفات.

كما انتقد "سليمان" الصورة النمطية السائدة حول مرض السرطان، والتي تعززه الأعمال الدرامية، حيث يعتقد الكثيرون أن الإصابة به تعني الموت الوشيك. وأكد أن هذه الفكرة خاطئة تمامًا، مشددًا على أن التشخيص المبكر يرفع نسب الشفاء بشكل كبير.

ودعا “سليمان” إلى إعادة تشكيل الوعي المجتمعي حول السرطان، والتأكيد على إمكانية علاجه والتعافي منه. كما أشار إلى التطور الكبير في تقنيات التشخيص المبكر، التي تتيح اكتشاف الخلايا السرطانية في مراحلها الأولى، مما يفتح أفقًا واسعًا لعلاجات أكثر فعالية.

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