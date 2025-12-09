"اللبان" يتفقد عددا من المواقع الثقافية بالمنيا

كتب- محمد شاكر:

أجرى اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، جولة تفقدية لعدد من المواقع الثقافية الجاري تطويرها بمحافظة المنيا.



بدأت الجولة بقصر ثقافة المنيا، بحضور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ورحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا، والإدارة الهندسية بالهيئة وممثلي الشركة المنفذة لأعمال التطوير، وشملت تفقد قاعة المسرح، قاعات معارض الفنون التشكيلية، غرفة الفنون الشعبية، نادي العلوم، ونادي الأدب، إلى جانب المكاتب الإدارية والفنية بالقصر.

وأوضح "اللبان" أن الجولة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بمتابعة آليات تطوير المواقع الثقافية بالمحافظات، مؤكدا ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان والاشتراطات الفنية والتقنية كافة بمسرح القصر الذي يقع على مساحة 1200 متر مربع، ويتسع لنحو 350 مقعدا، مؤكدا على رفع كفاءته بما يسمح باستضافة مختلف الفعاليات الثقافية والفنية. كما تابع الأنشطة المنفذة داخل القصر، موجها بتكثيفها لخدمة أبناء المحافظة.

وتضمنت الجولة أيضا تفقد قصر ثقافة أبو قرقاص، المكون من ثلاثة أدوار بمساحة 800 متر مربع، ويضم الدور الأرضي: قاعة معارض، غرفة كبار الزوار، مكتبا إداريا، ومسرحا يتسع لـ200 مقعد على مساحة 260 متر مربع، إلى جانب منفذ بيع وعدد من الغرف.

أما الدور الأول فيضم: مكتبة عامة، مكتبة طفل، نادي تكنولوجيا، قاعة فنون تشكيلية، قاعة للطفل، قاعة للمرأة، وغرفتين إداريتين، فيما يحتوي الدور الثاني على: قاعات نادي الأدب، المرسم، مكتب إداري، مخزن للديكور، وقاعات أخرى.

وأكد مساعد وزير الثقافة خلال الجولة أهمية استكمال أعمال التطوير والإنشاءات بما يضمن توفير بيئة آمنة وجاذبة للأطفال، تساعدهم على تنمية مهاراتهم واستثمار طاقاتهم الإبداعية، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات الفنية والتعليمية المقدمة لهم.

واختتمت الجولة بتفقد قصر ثقافة المنيا الجديدة وما يضمه من قاعات متنوعة وذلك لبحث سبل آليات تطويره، وشدد اللبان على ضرورة تعزيز إمكانياته وتحديث بنيته التحتية بما يضمن تقديم خدمات ثقافية أكثر تنوعا تلبي احتياجات أهالي عروس الصعيد.