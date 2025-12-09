نقيب "صيادلة القليوبية": كتابة الأدوية بالاسم العلمي تحل "أزمة النواقص"

أكد الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، أن تطبيق نظام كتابة الأدوية في الروشتات الطبية بالاسم العلمي بدلًا من الاسم التجاري، سيسهم في توفير ما لا يقل عن 70 مليار جنيه سنويًا للدولة، مشيرًا إلى أن إجمالي استهلاك الأدوية في مصر خلال العام الماضي بلغ نحو 302 مليار جنيه، وأن تطبيق الاسم العلمي يمكن أن يوفر ما لا يقل عن 30% من هذه القيمة.



وأوضح نقيب صيادلة القليوبية، في بيان، أن كتابة الأدوية باسم المادة العلمية يتيح للمريض بدائل دوائية متعددة قد تصل إلى 14 دواءً بنفس الكفاءة والفاعلية، ولكن بأسعار مختلفة تناسب جميع الفئات الاقتصادية، على عكس الاعتماد على الاسم التجاري الذي يجعل المريض يبحث عن دواء بعينه، وفي حال عدم توافره يعتقد بوجود نقص في الدواء رغم توافر بدائل آمنة وفعالة.



وشدد على أن تطبيق الاسم العلمي يعد حلًا جذريًا لكافة مشكلات سوق الدواء، وهو في صالح الدولة والمريض والصيدلي والمنظومة الصحية بالكامل، حيث يسهم في ترشيد استهلاك الأدوية وتوفير مليارات الجنيهات للدولة، خاصة داخل المستشفيات الحكومية وهيئات التأمين الصحي.



وأشار إلى أن المريض سيكون المستفيد الأول من هذا النظام، من خلال إتاحة دواء آمن وفعال بسعر أقل، إضافة إلى القضاء على مشكلة النواقص المرتبطة بالتمسك بأسماء تجارية محددة.



وأضاف أنه سيحل مشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية بشكل كبير، حيث إن الصيدلي سيكون غير مضطر إلى شراء كل البدائل بأسماء تجارية مختلفة، مما يخفف عبئًا ماليًا كبيرًا عليه.



وطالب نقيب صيادلة القليوبية رئاسة مجلس الوزراء بسرعة إصدار قرار رسمي وملزم بتطبيق كتابة الأدوية بالاسم العلمي على مستوى الجمهورية، لحل مشكلات سوق الدواء بشكل جذري وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية للدولة.



وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد، في تصريحات سابقة له، أهمية استخدام الاسم العلمي للأدوية بدلًا من الأسماء التجارية لتوفير بدائل متعددة تلبي احتياجات المواطنين، كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التوسع في تبني الأدوية البديلة بالاعتماد على الاسم العلمي، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة بدأت بالفعل تطبيق هذا النظام بما يسهم في تحسين توافر الأدوية للمواطنين.