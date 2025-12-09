محافظ القاهرة يلتقي وفد شركة هواوي مصر

التقى إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وفد شركة هواوي مصر برئاسة ما بن الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بالشركة.



ضم الوفد جيفري لي رئيس تطوير الأعمال والتعاون الاستراتيجي بشركة هواوي مصر، وهمت منصور رئيس العلاقات الحكومية بالشركة، وأسماء سراج المدير التنفيذي لأكاديميات هواوي مصر، وليو جو رئيس قطاع التعاون التجاري بالشركة.



وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مرور ٢٥ عامًا على بدء الشركة أعمالها في مصر، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والشركة في مجال المدن الذكية، ورفع كفاءة منظومة النقل والمواصلات، والمرور والإشارات، ونظام المرور الذكي، ومجالات التدريب.