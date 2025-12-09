إعلان

رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

كتب : محمد سامي

04:09 م 09/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لتسلم "ميدالية أغريكولا" أرفع أوسمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الممنوحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور كل من الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومينا رزق، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالدكتور "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُثمناً حضوره لتسليم أرفع أوسمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) "ميدالية أغريكولا"، الممنوحة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ونقل رئيس الوزراء إلى المدير العام للمنظمة، تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتلقي هذا الوسام، مؤكداً تطلع مصر لدعم التعاون مع "الفاو".

ومن جانبه، أكد الدكتور "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تطلعه لدعم التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، وكذا التطلع لاستمرار التنسيق بين الجانبين.

وأوضح المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن منح هذا الوسام لرئيس الجمهورية، يأتي تقديراً لجهوده في دعم قضايا الأمن الغذائي ومكافحة الجوع، فضلاً عن تقديم الدعم الإنساني للدول المجاورة التي تعاني من أزمات حادة.

وأشار الدكتور "شو دونيو"، إلى أن "ميدالية أغريكولا" تعد أرفع وسام يمنح من قبل "الفاو" للقادة والملوك ورؤساء الدول على جهودهم الداعمة لأهداف منظمة "الفاو".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة