استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة الجديد لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة؛ لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة في مجالات الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة الجديدة.

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء للتحول الطاقي.

وأكد عصمت عمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وبريطانيا، مرحبًا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، وموضحًا أهمية العمل على تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة أمام الشركات البريطانية العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك خطة العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات دعم وتقوية الشبكة الموحدة.. وغيرها من المشروعات في إطار استراتيجية الطاقة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% في عام 2040، موضحًا أهمية البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى دور القطاع الخاص والاعتماد عليه في مشروعات الطاقة المتجددة.

وقال عصمت إن الدولة لديها اهتمام خاص بقطاع الكهرباء في إطار خطة التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، مشيرًا إلى الثراء الكبير في مصادر الطاقات المتجددة؛ خصوصًا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والعمل على تعظيم العوائد منها، موضحًا أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، والتعاون مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة.

وأكد الوزير العمل على مواصلة التعاون مع الجانب البريطاني؛ لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار في ضوء التعاون القائم والعلاقات المتميزة بين البلدَين في العديد من المجالات، وانطلاقًا من برنامج العمل للتحول الطاقي وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأشاد السفير البريطاني بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبيرة في مجالات العمل، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل والتعاون في كل مجالات الكهرباء؛ خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة، والحرص على تشجيع المزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة.