"الإيجار أصبح في حتة تانية خالص".. أحمد موسى يُعلق على زيادة إيجار أراضي الأوقاف

كتب : داليا الظنيني

10:15 م 08/12/2025

الإعلامي أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار وزارة الأوقاف بزيادة القيمة الإيجارية لأراضيها، معبرًا عن قلقه لهذا التغيير على صغار المزارعين.


وقال موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن إيجار الفدان كان في مستوى محدد "وفجأة مرة واحدة لقى الإيجار في حتة تانية خالص".


وتابع: "في عدد كبير من أهالينا لا يملك سوى 4 قراريط أو 6 قراريط، هيجيب منين 30 أو 40 ألف للحصول على الفدان بنية الإيجار؟"، مشيرًا إلى أن قيمة الإيجار تختلف من فدان لآخر ومن مكان لآخر حسب الأسس والمعايير المتبعة".


وتابع موسى، مؤكدًا أن ما يطلبه هو "الحق والعدل والعدالة"، وأن تكون هناك قيمة إيجارية عادلة.


وشدد على أنه لا يطلب من الدكتور أسامة الأزهري (نائب وزير الأوقاف للشئون الدينية) التفريط في حق الوزارة، ولكن ما يريده هو الحفاظ على ممتلكات الأوقاف.


واختتم تعليقه بضرورة تطبيق العدالة والوقوف بجانب المواطن دون ظلم، مشيراً إلى أن هناك أُناساً لا يملكون المال الكافي للدفع، بينما يملك آخرون لديهم القدرة المالية الكبيرة.

الإيجار أحمد موسى إيجار أراضي الأوقاف

