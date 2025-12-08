محافظ الجيزة يتابع سير العمل بموقف السرفيس الحضاري بالصف

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، موقف السرفيس الحضاري بمركز الصف والمُقام على مساحة 6000 م²، وذلك خلال جولته لمتابعة عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.



وأوضح المحافظ، أن الموقف يشمل جميع الخطوط الداخلية والخارجية حيث تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 250 سيارة سرفيس تخدم حركة التنقل من وإلى مدينة الصف في الاتجاهات الخارجية (حلوان – المنيب)، بالإضافة إلى خدمة خطوط القرى شمالًا وجنوبًا داخليًا.



وأضاف المحافظ، أن إقامة الموقف الحضاري تُعد خطوة مهمة نحو تنظيم منظومة النقل الجماعي بمركز ومدينة الصف، وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على المواقف العشوائية، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة آمنة ومنظمة للسائقين والركاب، مع تهيئة البنية التحتية اللازمة لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة.



وتواصل المحافظ مع عدد من المواطنين داخل الموقف للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، والتأكد من الالتزام بالتعريفات المقررة لخطوط السير.



وكلف المحافظ اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمتابعة سير العمل داخل الموقف بشكل يومي وإزالة اي معوقات أمام المواطنين والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة وخطوط السير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.



وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على النظام داخل الموقف، وتنظيم حركة دخول وخروج السيارات لضمان سهولة تنقل المواطنين وتقديم خدمة حضارية تليق بأهالي الصف.