استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السيدة عايدة لملوم خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، آخر مستجدات الاستعدادات الجارية للإصدار العاجل للاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد وزير العمل، بحسب بيان وزارة العمل، الاثنين، أن إصدار هذه الاستراتيجية يمثل خطوة محورية لتحسين بيئة العمل، ورفع مستويات السلامة للعاملين، وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز تنافسية سوق العمل المصري ويضمن خفض معدلات الحوادث والإصابات المهنية.

من جانبها، أشادت خبيرة منظمة العمل الدولية بالتقدم المحقق على صعيد تحديث سياسات وإجراءات السلامة والصحة المهنية في مصر، مشددة على استعداد المنظمة الكامل لدعم الوزارة فنيًا خلال المراحل النهائية لإعداد الاستراتيجية.

وبحث الجانبان، تنظيم حملات توعوية مشتركة للتعريف بمبادئ السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وآليات تعزيز التعاون المشترك في برامج التدريب، وتطوير قدرات المفتشين، وتفعيل منظومة الوقاية داخل المنشآت، خاصة بعد اعتماد ملف السلامة والصحة المهنية كأحد المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية.

وأكد وزير العمل، استمرار التنسيق مع منظمة العمل الدولية لضمان سرعة إصدار الاستراتيجية وتنفيذها بفاعلية، بما يحقق أعلى مستويات الحماية للعاملين في جميع القطاعات.

