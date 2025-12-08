كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا يستعرض أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وجاهزية محطات الرفع للتعامل مع الموسم الشتوي لعام ٢٠٢٥، وموسم أقصى الاحتياجات لعام ٢٠٢٦ .

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية؛ حيث تم مؤخرًا تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات بمختلف الإدارات المركزية للمحطات، وتركيب محركات وصناديق تروس وإنشاء غرف محولات وتأهيل خطوط تغذية كهربائية للمحطات وتوريد قطع غيار ميكانيكية، وتدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أي ازدحامات مائية .

ونوه التقرير بأنه تم الانتهاء من البت الفني والمالي لإنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو، وجار البت الفني لإنشاء محطتَي الحامول وسمتاي، وجار طرح توريد قواطع ولوحات ومحركات و٥ وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر، وتوريد وتركيب ٨ ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات (النقرة ١- ٥ والبستان ١ وحلق الجمل وإهناسيا)، وتوريد وتركيب ٨ صناديق تروس لمحطات المصلحة، وإصدار أمر إسناد لعمليات (إنشاء محطة النصر ٥ الجديدة توريد وتركيب ٢٤ صندوق تروس لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء)، ويجري حاليًّا الانتهاء من ٨ عمرات لمحطات النقرة، وإعادة تأهيل ٧ محركات .

وأفاد التقرير أنه جار إعداد خطة لاحتياجات المحطات خلال السنوات الخمس المقبلة؛ لضمان جاهزية المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية للري والصرف .

ووجه سويلم باستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة، وتوفير الموارد اللازمة لذلك؛ لضمان أداء المحطات دورها الحيوي في منظومة الري والصرف.

وأكد سويلم مواصلة الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكل المحطات على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الوزارة الأخرى؛ لضمان جاهزية منظومة إدارة وتوزيع المياه، واستيفاء الاحتياجات المائية لكل المنتفعين خلال الموسم الشتوي .

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تُعد أحد أجهزة الوزارة المهمة التي تُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكل المنتفعين حيث تشرف على عدد ٥٩٨ محطة رفع ( ٣٦٩ محطة ري تخدم زمام ٦.٣٠ مليون فدان- ١٣٠ محطة صرف تخدم زمام ٤.٤٠ مليون فدان- ٤٦ محطة خلط تخدم زمام ٨٤٦ ألف فدان- ٥٣ عائمة)، وتضم هذه المحطات ٢٢٥٠ وحدة رفع.