الصحة: إجراءات مكثفة لمجابهة الأمراض التنفسية الموسمية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تواصل متابعة الوضع الصحي للأطفال والطلاب فيما يخص الأمراض التنفسية الموسمية.

وأشار عبدالغفار، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، على أهمية التزام الأسر بضمان حصول أبنائهم على اللقاحات اللازمة، مع الاهتمام بالتهوية الجيدة والتغذية السليمة للأطفال الذين تظهر عليهم أي أعراض تنفسية.

وحدد متحدث الصحة بروتوكول واضحًا للتعامل مع الأطفال المرضى، مشددًا على ضرورة بقاء الطفل في المنزل حتى تختفي الأعراض تمامًا وتنخفض درجة الحرارة، "لا يجب عودة الطفل إلى الحضانة أو المدرسة إلا بعد مرور 24 ساعة على الأقل، مع تناول أدوية خافضة للحرارة".

وتابع المتحدث أن المتابعة تشمل أيضًا اليقظة تجاه الأمراض الوبائية الدولية، مشيرًا إلى قيام الوزارة بمتابعة القادمين من الدول المصابة بفيروس الإيبولا للكشف المبكر عن أي حالات محتملة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع دخول أو انتشار الفيروس.

وأكد عبد الغفار، على حرص الوزارة على مواجهة الشائعات، لافتًا إلى رصد صفحات تنشر معلومات مضللة تم إرسال شكاوى بشأنها إلى المجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلن عبد الغفار عن تنسيق مستمر ومباشر مع وزارة التربية والتعليم، عبر مجموعة التنمية البشرية، لمتابعة انتشار الفيروسات التنفسية بين الطلاب داخل المدارس.

وأكد أن هذا التنسيق يهدف إلى ضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية والتوعوية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة في المجتمع المدرسي.