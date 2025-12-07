طقس الغد.. برودة شديدة وأمطار على القاهرة ورعدية على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر اليوم، استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر ومعتدل نهارًا يميل للبرودة ليلاً، مع زيادة الإحساس بانخفاض الحرارة بسبب نشاط الرياح على عدد من المناطق.

وأوضحت الهيئة، أن الساعات الأولى من الصباح (من 4 حتى 9 صباحًا) ستشهد شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وحتى شمال القاهرة الكبرى.

كما تتوقع الهيئة فرصًا لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من مطروح والإسكندرية وشمال البحيرة وشمال مطروح، وقد تمتد فترات قصيرة إلى كفر الشيخ.

وأشارت الهيئة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة مساء تكون متوسطة أحيانا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، مع فرص لامتدادها إلى مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتابعت: وتنشط الرياح أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما يشهد البحر المتوسط اضطرابًا في الملاحة البحرية على السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 3 و3.2 متر، وسرعات رياح بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة.





