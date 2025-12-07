محافظة القاهرة تتبرع بـ50 مليون جنيه للمجمع الطبي لحلوان

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) حفل تفقّد بدء تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني والإعلان الرسمي عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي لجامعة حلوان (المجمع الطبي).

وأكد إبراهيم صابر، أن المحافظة ستقدم كل الدعم اللوجيستي، وتسهيل جميع التراخيص والخدمات التي يحتاجها المشروع.

كما أعلن محافظ القاهرة، تبرع المحافظة بمبلغ 50 مليون جنيه على مراحل مساهمًة في إنشاء المجمع الطبي، داعيًا المجتمع المدني للمشاركة في إقامة هذا المجمع الذي سيقدم الخدمة لأكثر من 8 ملايين مواطن في جنوب القاهرة المناطق المجاورة لها.

ويُعد المجمع الطبي أكبر مشروع طبي تعليمي في تاريخ الجامعة، وسيتم تنفيذه على 4 مراحل وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد الدولي، وتشمل المرحلة الأولى العيادات الخارجية التي ستبدأ في تقديم خدماتها قريبًا، حيث ينتظر الافتتاح الكامل للمرحلة الأولى خلال عام واحد.

ويصل المجمع بعد اكتماله إلى طاقة استيعابية قدرها 1600 سرير، ليخدم أكثر من 8 ملايين مواطن في مناطق جنوب القاهرة وشمال الصعيد وشرق الجيزة، وسيقوم بإحداث نقلة نوعية في الخدمات العلاجية بالمنطقة، خاصة في التخصصات التي تفتقدها مثل الإشعاع والأورام.

كما سيوفر المجمع بيئة عملية متكاملة لتدريب طلاب كليات القطاع الصحي بالجامعة والجامعة الأهلية، بما يشمل الطب والتمريض وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والعلوم.

الموقع تم اختياره ليكون على محاور الطرق الرئيسية، ويتكون المبنى من دور أرضي يضم العيادات ووحدة العلاج الإشعاعي، ودور أرضي علوي للطوارئ (بما فيها طوارئ النساء) ووحدات الغسيل الكلوي والمعامل، ودور أول يشمل أقسام النساء والولادة والعمليات والرعاية المركزة والحضانات، بالإضافة إلى أدوار متكررة للوحدات العلاجية ومراكز الخدمات التعليمية.

