القاهرة- أ ش أ:

استقبلت مدينةالإنتاج الإعلامي وفدًا إعلاميًا رفيع المستوى من عدد من الدول الأعضاء في اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (أوسبو) في إطار بروتوكول التعاون الموقَّع بين مدينة الإنتاج الإعلامي، برئاسة عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، والهادف إلى تعزيز التعاون المثمر والبنّاء بين الجانبين والاستفادة من الإمكانات التقنية والبشرية المتقدمة التي تمتلكها المدينة.

جاءت الزيارة بهدف الاطلاع عن قرب على الإمكانات الفنية والتكنولوجية التي تتميز بها مدينة الإنتاج الإعلامي، وما تضمه من مراكز علمية واستديوهات تنطلق منها العديد من القنوات الفضائية العربية والمصرية الشهيرة، وتأتي الزيارة على هامش مشاركة الوفد في الدورة التدريبية التي يعقدها الاتحاد بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان: "مهارات تناول الدين بلغة معاصرة ورؤية وسطية".

واستهل الوفد جولته داخل المدينة بمشاهدة فيلم تسجيلي يبرز تاريخ مدينة الإنتاج الإعلامي، وما تضمه من إمكانات علمية وفنية، فضلًا عن مراحل التطور الكبير الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة.

عقب ذلك قام الوفد بجولة تفقدية في عدد من منشآت المدينة؛ شملت مركز إحياء التراث السمعي والبصري الذي يُعنى بالحفاظ على الكنوز المصوَّرة من الأفلام القديمة من خلال ترميمها وحمايتها من التهالك، كما زار الوفد مركز التدريب Up Skill، حيث تفقد قاعات التدريب والمعامل المتخصصة، واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المركز حول آليات العمل والبرامج التدريبية المقدمة للطلاب والمتدربين من مختلف الجنسيات.

وشملت الجولة زيارة استديو الصوت الذي يُجرى فيه تسجيل البرامج والأغاني باستخدام أحدث التقنيات العالمية المعتمدة في هذا المجال.

واختُتمت الزيارة بجولة في مناطق التصوير المفتوحة، حيث شاهد الوفد حي الإسكندرية الشهير الذي يشهد حاليًا تجهيزات مكثفة للديكورات اللازمة استعدادًا لتصوير عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة.