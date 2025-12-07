كتب- أحمد الجندي:

تلقت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، العديد من الشكاوى من الطلاب وأولياء الأمور بشأن تعطل موقع تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، وعدم القدرة على الدخول أو إتمام عملية التسجيل.

وطالبت الحزاوي وزارةَ التربية والتعليم بسرعة الإعلان عن موعد تفعيل الموقع؛ من أجل إزالة حالة القلق والتوتر التي يعيشها الطلاب وأُسرهم هذه الأيام.

ودعت الحزاوي الوزارةَ إلى إعداد فيديو توضيحي مبسط لشرح خطوات التسجيل، مع تقديم حلول للمشكلات التقنية التي قد تواجه الطلاب خلال إدخال البيانات؛ لضمان سهولة التسجيل، وتفادي لجوء البعض إلى "السيبرات" التي قد تستغل الموقف ماديًّا.

واختتمت الحزاوي بدعوة أولياء الأمور لتجهيز الأوراق المطلوبة لتقديم الاستمارة لحين حل مشكلة التسجيل في الموقع.

اقرأ أيضًا:

التعليم: 69 مدرسة مصرية يابانية.. وإقبال كبير على البرمجة والذكاء الاصطناعي

مواد مستوردة من الخارج.. دراسة تكشف عن أسرار جديدة بشأن التحنيط بسقارة

ترم أول.. جداول امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية