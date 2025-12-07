إنتاج 990 عربة كيوت.. مدبولي يتابع ملفات عمل الإنتاج الحربي

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اليوم، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى جهود الوزارة، خلال الفترة الماضية، رغم تعاظم التحديات العالمية، وذلك من خلال تعميق نسبة التصنيع المحلي من منتجاتها وتطوير خطوط الإنتاج وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بها، مؤكدًا أن الوزارة عكفت خلال الفترة الأخيرة على توطين التكنولوجيات الحديثة للتصنيع بشركاتها التابعة وتطوير المنتجات النمطية لها فضلًا عن إنتاج منتجات جديدة؛ سواء بالتعاون مع شركات مناظرة (داخلية/ خارجية) أو من خلال مراكز البحوث التابعة لها.

وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير، خلال اللقاء، عددًا من ملفات العمل المتمثلة في: مؤشرات الأداء، والمنتجات الحربية والمدنية الجديدة، والمشروعات المستقبلية.

وضمن مؤشرات الأداء، استعرض الوزير إجراءات الحوكمة التي تشمل (إنشاء كيان للتدبير الموحد للإنتاج الحربي - ترشيد المصروفات - التصرف في المخزون الراكد - التصرف في الكهنة - الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والهناجر غير المستغلة بالشركات - العمل بنظام الورديات - الإدارة الجيدة للمحفظة المالية - تعديل اللائحة الخاصة بالهيئة والشركات - دمج إحدى الشركات المتعثرة).

وفي الإطار ذاته، استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، عدد الشركات الرابحة، موضحًا أن هذا العدد شهد زيادة ملحوظة من 5 شركات في عام 2020/2021، إلى 13 شركة في 2023/2024، ثم إلى 17 شركة في عام 2024/2025.

كما شهد إجمالي الأرباح المحققة زيادة مستمرة أيضًا منذ عام 2020/2021 وحتى عام 2024/2025، وحقق إجمالي الإيرادات زيادات كبيرة منذ عام 2019 وحتى 2025.

وبشأن المنتجات الحربية والمدنية الجديدة، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددًا من المنتجات الحربية الجديدة، ومنها (راجمة الصواريخ المتعددة ردع 300 - المركبة سينا إصلاح ونجدة 806 - المدفع الثنائي المضاد للطائرات عيار 23 مم المحمل على عربة بيك أب - الهاوتزر 155 مم 52 عيار K9A1 - الذخيرة 155 مم 52 عيار - "الجرار 59 – ATC" - راجمة الصواريخ رعد 200 - المركبة المدرعة سينا 200 - ألواح الصلب المدرع - "الهاون 82 مم - 120 مم" - قاذف القنابل السداسي).

وفيما يتعلق بالمنتجات المدنية الجديدة، سلط الوزير الضوء على إنتاج الطلمبات الغاطسة، التي يتم إنتاجها بقدرات (30، و37، و45) ك. وات، بالتعاون مع شركة النيل العامة للمقاولات؛ مشيرًا إلى أنه تم الاعتماد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تم إنتاج عدد 27 طلمبة من أصل 30 في المرحلة الأولى، كما تم توريد 3 طلمبات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وفي الوقت نفسه تم توقيع عقد مع شركة المقاولون العرب لتوريد 4 طلمبات، بالإضافة إلى 4 طلمبات لصالح محطة رفع صرف صحي بقنا، ويتم حاليًا التفاوض مع الهيئة القومية لمياه الشرب على توريد 12 طلمبة لصالح 3 محطات رفع صرف صحي.

وفيما يخص خط إنتاج العربة الكيوت (بديل التوك توك)، تحدث وزير الدولة للإنتاج الحربي عن توطين صناعة العربة الخفيفة (كيوت) بالتعاون مع إحدى الشركات الهندية؛ حيث تم توقيع عقد مع الشركة يتم تنفيذه على مرحلتين؛ حيث يتم في المرحلة الأولى التجميع بإجمالي 2800 عربة سنويًا، بمعدل 250 عربة شهريًا، ثم المرحلة الثانية، التي فيها سيتم تصنيع مشترك بإجمالي عدد يتراوح بين (20:30) ألف عربة، بمعدل 2500 عربة شهريًا بنسبة تصنيع 45% محلي، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم إنتاجه حتى الآن 990 عربة.

كما تطرق الوزير لخط إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، مشيرًا في هذا الصدد إلى تصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالطاقة النظيفة لتحفيز الاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع شركة MCV؛ حيث تم الانتهاء من إنتاج وتوريد 110 أتوبيسات لصالح محافظتي القاهرة والإسكندرية، كما تم التعاقد على توريد 100 أتوبيس كهربي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت"، وتم التوريد بالكامل.

وفيما يتعلق بتحويل الأتوبيسات السولار لتعمل بالغاز الطبيعي، أشار الوزير، إلى أنه تم تحويل 648 أتوبيسًا من أصل 2262 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي، لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

وحول الملف الأخير المتعلق بالمشروعات المستقبلية، تحدث الوزير عن عدد من المشروعات التي تشمل: منظومة المخلفات البديلة الصلبة، المحركات الكهربائية، ومحطة استخلاص المياه من الهواء.

وأوضح أنه بالنسبة لخط تدوير المخلفات الصلبة، فقد تم الانتهاء من تصميم الخط واعتماده من استشاري وزارة البيئة، كما تم الانتهاء من تصنيع الخط بشركات الإنتاج الحربي بطاقة إنتاجية 40 طن/ ساعة.

