ذروة الشتاء.. تعرف على موعد شهر طوبة 2025

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر طوبة 1742 من التقويم القبطي، الذي يشتهر ببرودته القارسة وأهميته الزراعية في حياة المصريين.

يُعد طوبة واحدًا من الشهور البارزة في السنة القبطية، ويرتبط بتراث المصريين القدماء كموسم للزراعة والنماء.

موعد بداية شهر طوبة

يبدأ شهر طوبة في 9 يناير 2026، ويستمر لمدة 30 يومًا حتى 7 فبراير المقبل، حيث يتبقى فقط 34 يومًا على بداية هذا الشهر.

التقويم القبطي وترتيب الشهور

التقويم القبطي يبدأ كل عام في 11 سبتمبر وفقًا للتقويم الميلادي، ويضم 13 شهرًا، ويمتد حتى 10 سبتمبر من العام التالي.

وجاء ترتيب الشهور القبطية، كما يلي:

شهر توت: من 11 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

شهر بابه: من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.

شهر هاتور: من 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.

شهر كهيك: من 10 ديسمبر إلى 8 يناير.

شهر طوبة: من 9 يناير إلى 7 فبراير.

شهر أمشير: من 8 فبراير إلى 9 مارس.

شهر برمهات: من 10 مارس إلى 8 أبريل.

شهر برمودا: من 9 أبريل إلى 8 مايو.

شهر بشنس: من 9 مايو إلى 7 يونيو.

شهر بؤونة: من 8 يونيو إلى 7 يوليو.

شهر أبيب: من 8 يوليو إلى 6 أغسطس.

شهر مسرى: من 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

شهر النسئ: من 6 سبتمبر إلى 10 سبتمبر.

