أكد حسين أبو صدام نقيب المحامين، على أن قرار تحريك سعر إيجار فدان الأراضي المتعلقة بوزارة الأوقاف يتسبب في تكبد الفلاحين خسائر فادحة قائلا "خراب بيوت".

وأوضح أبو صدام لمصراوي، أن قرار تحريك أجرة الأراضي الزراعية المملوكة للوزارة إلى 54 ألف جنيه للفدان الواحد في بعض المناطق "غير عادل" على الإطلاق خاصة أن معظم أراضي وزارة الأوقاف تقع قرب المناطق السكنية لا تصلح لزراعة كافة المنتجات الزراعية.

وأشار إلى أن قرار الأوقاف الأخير سيتسبب في عزوف الفلاحين والمزارعين عن تأجير أرض من الأوقاف لارتفاع قيمتها: "أراضي الأوقاف معظمها جنب الحيازات السكنية وكانت عبارة عن مقالب زبالة والمزارعين نظفوها لكن بعد قرار زيادة الأجرة هترجع مقالب زبالة تاني".

واختتم أبو صدام، حديثه مطالبًا وزارة الأوقاف بمراجعة قرار تحريك الأجرة والتحاور مع المستأجرين للوصول لسعر عادل.

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت رفع سعر أجرة " أراضي الوقف التابعة لها بأسعار حسب كل منطقة.

