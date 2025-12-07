25 صورة ترصد أكثر من 5800 فرصة عمل جديدة| التخصصات والتقديم

أحمد ميدو: الإخوان حاولوا مهاجمتي في لندن.. واعتقالي دفاعًا عن مصر "شرف"

أتاحت وزارة العمل، 5843 فرصة عمل جديدة بـ31 شركة قطاع خاص في 10 محافظات، في عدد من التخصصات والمهن مختلفة، بينها وظائف مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم).

وأضافت "العمل"، بحسب بيانها، السبت، أن الوظائف الجديدة، في محافظات: القاهرة، الجيزة، المنوفية، السويس، القليوبية، الإسماعيلية، الوادي الجديد، المنيا، أسيوط، وقنا.

وبينت أن وظائف العمل الجديدة جاءت برواتب مجزية تحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الاستفادة من منظومة التأمين الصحي والاجتماعي.

وجاءت التخصصات، منها: أخصائيو تسويق، أخصائيو موارد بشرية، مهندسو اتصالات وكهرباء، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي، مديرو صيانة، محاسبون، مشرفو مواقع وتنجيد، ليدي جارد (إناث)، مشرفو إنتاج، شيفات، أخصائيو مشتريات، بائعون، مقدمو طلبات، أمناء مخازن، مندوبو مبيعات، مراقبو جودة، فنيون بمختلف التخصصات، سائقون برخص أولى وثانية وثالثة، أفراد أمن، إضافة إلى وظائف في قطاع الفندقة والمطاعم، وعمال إنتاج ونظافة، وتخصصات أخرى.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم على الوظائف يتم خلال شهر ديسمبر 2025 عبر التالي:

- الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- من خلال مديريات العمل بالمحافظات.

- التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وتضم فرص العمل المتاحة وظائف لذوي الهمم وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي عمالها لهذه الفئة.

