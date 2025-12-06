أعلنت ساقية الصاوي عن انطلاق الدورة الثالثة والعشرين من مسابقة "الساقية للتصوير الفوتوغرافي"، وذلك بمشاركة اتحاد المصورين العرب كضيف شرف لهذه الدورة.

يشارك في لجنة التحكيم، شيخ المصورين الصحفيين حسام دياب مدير تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والفنان جلال المسري مصور فوتوغرافي، والفنان حمدي شرمي مصور فوتوغرافي والدكتورة سوسن عامر أستاذ التصوير الفوتوغرافي بجامعة الجيزة الجديدة والفنان عيسى إبراهيم مصور فوتوغرافى.

وتفتح الساقية باب استقبال الأعمال الفنية للراغبين في المشاركة حتى 15 ديسمبر 2025، داعية المصورين المحترفين والهواة إلى تقديم أعمالهم الإبداعية ضمن فعاليات واحدة من أبرز مسابقات التصوير في مصر.

ويتم إعلان نتيجة المسابقة وافتتاح المعرض يوم 11 يناير ويستمر المعرض حتى يوم 19 يناير2026 وسيتم استرداد الأعمال المشاركة في المعرض من يوم 23 يناير حتى 29 فبراير 2026.

وتُعد ساقية عبد المنعم الصاوي من أبرز المراكز الثقافية في مصر، منذ تأسيسها عام 2003 على يد محمد عبد المنعم الصاوي، وقد أصبحت منصة رائدة لدعم الفنون والإبداع، حيث تقدّم على مدار العام فعاليات ثقافية متنوعة تشمل المعارض الفنية، والعروض المسرحية والموسيقية، والندوات، وورش العمل. وتشتهر الساقية أيضًا بتنظيمها لعدد من المسابقات الفنية التي تستهدف اكتشاف المواهب الشابة وتعزيز الحراك الثقافي في المجتمع.