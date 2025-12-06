وزير الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن من أهم الفعاليات الدولية

مفتي الجمهورية: حفظة القرآن سيحملون رسالة الله إلى أن يرث الأرض ومن عليها

السيسي لوفد ياباني: حريصون على الاستفادة من التجارب التعليمية الرائدة

تصوير- محمود بكار:

افتتح القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، بآيات الذكر الحكيم، فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد مصر الكبير.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر الشريف، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين.

وتحمل هذه النسخة اسم القارئ الراحل الشيخ الشحات محمد أنور تكريمًا لإسهاماته القرآنية.

وتُركز المسابقة على جمع صفوة الحفاظ والقراء ودارسي علوم القرآن من مختلف الدول في تنافس علمي وروحاني يُعلي قيمة الإتقان، ويبرز المواهب القرآنية العالمية، ويُظهر جماليات التلاوة المتقنة ومعاني كتاب الله الكريم.

وتشمل المسابقة: حفظ القرآن الكريم، تجويد الأداء، تحرير الروايات، وفهم التفسير ومقاصد السور والآيات.

وتعتمد الفكرة على دمج إجادة الإعراب والقراءات وفق الفروع المتخصصة، وإبراز المواهب الصوتية ذات الحس القرآني الرفيع، ليجمع الحدث بين الحفظ والفهم والصوت والأداء والعلم في منظومة متكاملة.

