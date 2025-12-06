شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وصل منذ قليل أحمد عبدالقادر ميدو صاحب واقعة الدفاع عن السفارات المصرية في أوروبا لمطار القاهرة الدولي وكان في استقباله العشرات من المواطنيين اللذين حرصوا على استقباله مرددين هتافات " ميدو ..ميدو..ميدو".

تعرضت الكاتبة الروائية د. ميرال الطحاوى لحادث سير نقلت على إثره إلى العناية المركزة، بأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تعمل بجامعة آريزونا الأمريكية، ولا تزال حالتها تحت المتابعة الطبية.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا من التقلبات الجوية على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء ووسط وجنوب الصعيد.

علق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، على توقعات أسعار الدواجن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

قال الإعلامي عمرو أديب، إن البرلمان القادم يجب أن يدخله من يستحق بالفعل لا من يدفع أو يتجاوز

أعرب وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية.