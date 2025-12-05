وزير السياحة يبحث زيادة التدفقات السياحية الأمريكية إلى مصر

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم، لقاءً مهنيًاً مع الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي "USTOA"، تيري ديل، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والاتحاد لزيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى المقصد السياحي المصري.

جاء اللقاء خلال زيارة الوزير الحالية للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في حضور فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد والذي يُعقد خلال الفترة من 2 وحتى 6 ديسمبر الجاري بولاية ميريلاند.

وخلال اللقاء، أشار شريف فتحي، إلى ما تتمتع به مصر من ثراء وتنوع لا مثيل له في المقومات والمنتجات والأنماط السياحية التي تناسب كافة أعمار وأذواق واهتمامات مختلف الفئات من السائحين، مؤكدًا أهمية الترويج بصورة أكبر لهذا التنوع الفريد داخل الولايات المتحدة الأمريكية لتعريف الشعب الأمريكي به، مستعرضًا المنتجات والتجارب السياحية المتنوعة والفريدة في مصر.

وأوضح المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مصر تحرص منذ عام 2019 على المشاركة المستمرة في مؤتمر USTOA، وذلك في إطار اهتمامها بتعزيز التعاون مع الاتحاد ومنظمي الرحلات وشركات السياحة الأمريكية للترويج للمقصد المصري بالسوق الأمريكي بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة منه.

من جانبه، أكد تيري ديل، أن التواصل والتعاون المستمر بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والاتحاد وحضور مصر بشكل دائم في المؤتمر السنوي للاتحاد يعزز الثقة والمصداقية لدى منظمي الرحلات بالولايات المتحدة الأمريكية بالمقصد السياحي المصري.

كما أكد أن مصر تعد إحدى أهم الوجهات السياحية لدى منظمي الرحلات الأمريكيين الذين يؤكدون على أن زيادة الطلب السياحي على زيارة المقصد المصري خلال العام المقبل هو الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى تطلع منظمو الرحلات الأمريكان إلى توسيع حجم أعمالهم في مصر، كما أعرب عن رغبتهم في عقد مؤتمر ( USTOA) الخارجي القادم في مصر.

وفي هذا الصدد، أعرب الوزير، عن ترحيبه بذلك، مؤكدًا استعداد الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في تقديم التسهيلات والدعم اللازم لاستضافة هذا الحدث.

حضر اللقاء رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، ووائل منصور مدير وحدة أمريكا الشمالية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

