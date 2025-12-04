عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عددًا من اللقاءات المهنية الموسّعة مع أهم منظمي الرحلات في السوق الأمريكي ووكلائهم في مصر، شملت رؤساء ومسؤولي ومديري: EF Ultimate Break - EF Go Ahead Tours (South Sinai) ، SITA World Tours (Cosmos)، Adventures by Disney(wings)، Tauck (Cosmos).

جاء ذلك في إطار زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكية USTOA.

بحث اللقاءات سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذا السوق وبما يساهم في الوصول للأعداد السياحية المستهدفة، حيث استعرض شريف فتحي، رؤية الوزارة واستراتيجيتها الحالية والتي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي تتمتع به مصر في الأنماط والمنتجات السياحية والذي لا يُضاهى.

وأوضح "فتحي"، أن الوزارة تعمل في ضوء هذه الاستراتيجية على تطوير جميع المنتجات والأنماط السياحية بما يساهم في تعزيز تنافسيتها وزيادة الوعي عالميًا بهذا التنوع الفريد الذي تمتلكه مصر ولا مثيل له.

كما أكد أن مصر تعتبر الأولى عالميًا من حيث تنوع المتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بها، حيث تضم مواقع تاريخية فريدة من مختلف العصور منها المصرية القديمة، واليونانية، والرومانية، والقبطية، والإسلامية، بجانب أكثر من 3000 كم من الشواطئ الخلابة.

وتطرق الوزير، إلى افتتاح المتحف المصري الكبير، وما حققه من زخم، حيث أن هناك زيادة ملحوظة في رحلات اليوم الواحد إلى القاهرة ورحلات الشارتر لزيارة المتحف وذلك منذ افتتاحه رسميًا في الشهر الماضي.

وأشار الوزير، إلى منتج سياحة المغامرات حيث يعد أحد أهم المنتجات السياحية الواعدة في مصر، لما يتمتع به من ثراء وتنوع كبيرين، لافتًا إلى أنه يحظى باهتمام متزايد من السائح الأمريكي على وجه الخصوص.

وأوضح أن مناطق مثل الصحراء البيضاء والصحراء السوداء تمتلك مقومات متميزة في هذا النوع من السياحة، كما استعرض خطط الوزارة لتطوير هذا المنتج خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن رحلات السفاري، وزيادة إنشاء الـEco Lodge والمخيمات البيئية.

واستعرض الوزير، كذلك التطور والنمو الملحوظ في الحركة السياحية إلى مصر العام الماضي وهذا العام رغم الأحداث الجيوسياسية، متحدثًا عن أهمية السوق الأمريكي باعتباره من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للحركة إلى مصر، ومشيرًا إلى أن مصر تواصل تعزيز الربط الجوي مع الولايات المتحدة، وأن شركة مصر للطيران تعمل على إضافة المزيد من الرحلات بين مصر والولايات المتحدة، كما يصل كثير من السائحين الأمريكيين إلى القاهرة عبر أوروبا ودبي وقطر.

ونوه إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وأنه ساهم في زيادة أعداد السائحين إلى الأقصر وأسوان خلال أشهر الصيف بنسبة تصل إلى حوالي 70%.

وتحدث الوزير عن إمكانية تصميم برامج سياحية تجمع بين أكثر من تجربة سياحية مختلفة، مثل الربط بين السياحة الروحانية والرحلات النيلية الطويلة الممتدة من القاهرة إلى أسوان حيث يمكن زيارة عدد من نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في صعيد مصر والواقعة على مسار الرحلة النيلية، وكذلك المزج بين زيارة كل من الساحل الشمالي وواحة سيوة، وكذلك دمج السياحة الشاطئية مع السياحة الثقافية، إلى جانب البرامج السياحية المُعروفة.

وتطرق الوزير، للحديث عن مدينة سانت كاترين، مستعرضًا ما تتمتع به من تجارب سياحية مختلفة بجانب السياحة الروحانية والصحراوية، ومنها تسلق الجبال، ومراقبة الطيور، بالإضافة إلى مشروع التجلّي الأعظم.

كما أشار إلى مشروعات تطوير البنية التحتية في مصر، لا سيما في الوجهات السياحية المختلفة، وكذلك مشروعات التطوير بمنطقة الساحل الشمالي، وتشجيع الاستثمار الفندقي، لافتًا إلى نمط الإقامة الجديد المعروف باسم وحدات شقق الإجازات (Holiday Homes) الذي قامت الوزارة مؤخرًا بإصدار الضوابط المنظمة له بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والنظافة والصحة المهنية.

وخلال هذه اللقاءات، أكد مسؤولو ومنظمي الرحلات في السوق الأمريكي، أن مصر تُعد من أهم وأقوى الوجهات السياحية لعملائهم، وأن الطلب على زيارة المقصد المصري يشهد نموًا متزايدًا مدفوعًا بالتنوع الكبير في المنتجات السياحية وافتتاح المتحف المصري الكبير، فضلًا عن المكانة الفريدة لمصر على خريطة السياحة العالمية.

وأشاروا إلى أن المقصد المصري يتمتع بجاذبية استثنائية تجعله على قائمة أمنيات عدد كبير من المسافرين حول العالم، وأنهم يسعون إلى توسيع برامجهم إلى مصر واستهداف شرائح أوسع من العملاء خلال الفترة المقبلة.

كما تم خلال هذه اللقاءات مناقشة إمكانية تعزيز التعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لتزويد منظمي الرحلات بمحتوى تسويقي يشمل صورًا وفيديوهات، مع تنظيم رحلات تعريفية لهم لزيارة مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تم الإشارة إلى أن سيتم تنظيم رحلات لأشهر المدونين من الولايات المتحدة إلى مصر العام المقبل لتعزيز الترويج وتسليط الضوء على التجارب السياحية التي يقدمها المقصد المصري.

شارك في حضور اللقاءات وكلاء منظمي الرحلات في مصر: مجدي كرياكوس مدير شركة وينجز بأمريكا، وأحمد الوصيف رئيس شركة وينجز للسياحة، وأدم الوصيف مدير شركة وينجز للسياحة، وماجد أنطوان مدير شركة جنوب سيناء للسياحة، وهيثم عرفة رئيس شركة جنوب سيناء، وشريف البنا رئيس شركة كوزموس للسياحة.

كما حضر من الوفد المصري المرافق للوزير: المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، ووائل منصور مدير وحدة أمريكا الشمالية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة.

