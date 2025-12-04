وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى مدينة بوجمبورا بجمهورية بوروندي، للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل (Nile-COM) في دورتها الثالثة والثلاثين، والتي تُعقد بمشاركة وزراء وممثلي دول الحوض ومبادرة حوض النيل.

وبحسب بيان الوزرة، تأتي مشاركة مصر في هذه الاجتماعات في إطار حرصها المستمر على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل الجنوبي (دول الهضبة الاستوائية)، ودعم الدور الإيجابي لمبادرة حوض النيل بصفتها الإطار الأوحد والجامع للعمل المشترك بين دول الحوض كافة.

وتنطلق هذه المشاركة من قناعة راسخة بأن نهر النيل هو شريانٌ للتكامل والشراكة الإقليمية، وفرصة لتعظيم المنافع المتبادلة وتعزيز الأمن المائي والتنمية المستدامة لشعوب الحوض، من خلال الحوار البنّاء، وتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، ودعم المشروعات الإقليمية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار والازدهار في دول الحوض جميعًا.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف تفاصيل خروج عربة بضائع عن القضبان بالبدرشين

توضيح من عباس شراقي بعد بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ماذا قال؟

عطل مفاجئ.. ضعف وانقطاع المياه بعدة مناطق في الجيزة