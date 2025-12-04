رمضان 2026.. شعبة الدواجن توجه رسالة للمواطنين بشأن الأسعار

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، بدء استعدادات قطاع الدواجن لشهر رمضان مبكرًا، قائلًا إن الإنتاج الحالي "ممتاز ووفير"، ما يسمح بضخ كميات كبيرة في الأسواق دون مخاوف من نقص المعروض.

وأكد "السيد"، خلال حواره ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن توصيات لجنة متابعة السلع الغذائية شددت على ضرورة أن تزيد الشركة القابضة للصناعات الغذائية من مشترياتها من الدواجن وبيض المائدة في هذه الفترة التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في الأسعار.

وأوضح أن تخزين الدواجن من قِبل الجهات الرسمية يساعد في تحقيق نقطة توازن في السوق خلال شهر رمضان، خاصة مع زيادة الطلب بنسبة قد تصل إلى 25%، مؤكدًا أن وجود مخزون كافٍ يمنع ارتفاع الأسعار ويحافظ على استقرار السوق كليًا.

وأشار "السيد"، إلى أن أسعار الدواجن حاليًا أقل من تكلفتها الفعلية، ما يجعل المربين متخوفين من الدخول في دورات إنتاج جديدة، إلا أن موسم رمضان يجذب الجميع نظرًا لزيادة الطلب وقدرتهم على تعويض خسائرهم السابقة.

ونصح المواطنين القادرين على التخزين بالاستفادة من الأسعار الحالية، خاصة أن الدواجن المجمدة صلاحيتها تصل إلى 12 شهرًا.

واختتم السيد، بدعوة الجهات المعنية إلى تقديم الدعم المباشر لصغار المنتجين، والعمل على وضع سعر عادل يحميهم من الخروج من المنظومة، محذرًا من أن خروجهم سيؤدي إلى زيادة هيمنة المنتجين الكبار وارتفاع الأسعار على المستهلك مؤكدا أن استقرار الصناعة يتطلب منظومة عادلة تحفظ حقوق المنتج والمستهلك في آن واحد.

