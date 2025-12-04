محافظ البحيرة: إقبال كثيف على اللجان الانتخابية

قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن المحافظة تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين على اللجان الانتخابية مع اقتراب انتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت في مرحلة إعادة انتخابات مجلس النواب 2025.

وأضافت "عازر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني على قناة "المحور"، أن الكتلة التصويتية في هذه المرحلة تتخطى 1.7 مليون ناخب.

وأشارت إلى أن العملية الانتخابية تجرى في 3 دوائر بالمحافظة، تشمل مراكز دمنهور وإيتاي البارود وشبراخيت وأبو حمص، بالإضافة إلى مراكز المحمودية وحوش عيسى وكوم حمادة والدلنجات.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أنه تم تجهيز 264 مركزًا انتخابيًا يضم 297 لجنة انتخابية لاستقبال الناخبين.

وأوضحت أن الفرق العاملة ظلت في مواقعها من الساعات الأولى يوم أمس حتى ما بعد العاشرة مساءً لاستقبال آخر ناخب، وهي تستكمل عملها اليوم من الصباح الباكر وحتى إدلاء آخر مواطن بصوته.

