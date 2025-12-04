وظائف الكهرباء.. هيئة الطاقة المتجددة تطلب هذه التخصصات

أعلنت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف بنظام التعيين، للعمل بديوان عام الهيئة ومواقعها المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطتها لتعزيز قدراتها البشرية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة.

شمل الإعلان تخصصات: مهندس، محاسب، فني، وسائق، حيث حددت الهيئة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها الحصول على المؤهل الدراسي المناسب؛ بكالوريوس للهندسة والتجارة، ودبلوم صنايع للوظائف الفنية، إضافة إلى اشتراط امتلاك رخصة قيادة درجة ثانية للمتقدمين لوظيفة سائق، وألا يزيد سن المتقدمين للوظائف الفنية والسائقين على 40 عامًا.

كما تضمنت الشروط العامة ضرورة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، حسن السيرة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، مع الالتزام باجتياز الاختبارات المقررة والكشف الطبي اللازم قبل التعيين.

وطالبت الهيئة، الراغبين في التقديم بتقديم طلباتهم مرفقًا بها المستندات المطلوبة، وتشمل: صورة المؤهل الدراسي، بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، الموقف من التجنيد، ورخصة القيادة بالنسبة لوظيفة سائق، على أن تُوجَّه إلى المحاسب مدير عام الموارد البشرية بالهيئة.

وأكدت الهيئة أن الموعد النهائي لاستلام الطلبات، خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.

