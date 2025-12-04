تصدر موعد حلول رمضان 2026 مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، مع اقتراب نهاية العام واستعداد المواطنين لاستقبال الشهر الكريم.

موعد شهر رمضان 2026

وفقًا للحسابات الفلكية للعام الهجري 1447 فإن غرة شهر رمضان لعام 2026 ستكون فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

ويأتي شهر رمضان في المرتبة التاسعة ضمن التقويم الهجري الذي يعتمد على دورة القمر حول الأرض.

ويتكون العام الهجري من الأشهر التالية: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

