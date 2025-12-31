الجيزة تؤكد استكمال الاستعدادات الأمنية والخدمية لاستقبال عيد الميلاد

قدم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، التهنئة، إلى أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما قدم التهنئة لمواطني المحافظة ولجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليُمن والبركات وأن تنعم بالأمن والاستقرار والسلامة والرخاء.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتأمين محيط الكنائس وتهيئة الأجواء المناسبة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بما يعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد .

وكلف المهندس عادل النجار، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية وأجهزة المرافق والالتزام بتنفيذ أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتكثيف الإنارة بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها مع التواجد الميداني المستمر للقيادات التنفيذية على مدار الساعة، لضمان سهولة حركة المواطنين وخروج الاحتفالات بالشكل الحضاري اللائق بالمحافظة.

وشدد المحافظ، على رفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات المرافق والمتنزهات بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى تكثيف الخدمات المرورية لمنع التكدسات إلى جانب نشر سيارات شفط المياه وفرق الطوارئ استعدادًا للتعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو سقوط للأمطار.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، والذي رحب "النجار" خلاله بالأعضاء الجدد المنضمين إلى المجلس وهم: أيمن عبدالمولى جويش، مدير عام المنطقة الأزهرية، ونبيل قدري، القائم بأعمال رئيس حي المنيرة الغربية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم بما يحقق صالح العمل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحضر اللقاء كلا من: إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم، نائبي محافظ الجيزة، ومحمد نورالدين، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد وممثلي الأجهزة المعنية والتنفيذية.

