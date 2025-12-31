تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

هيئة الأنفاق: مترو الإسكندرية يستعد لاستقبال 1.5 مليون راكب مارس 2027

قال الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الإسكندرية على موعد مع تحول تاريخي في منظومة النقل الجماعي، حيث من المقرر افتتاح "مترو الإسكندرية" (خط أبو قير) بحلول مارس 2027، ليمتد على طول 21 كيلومتراً بطاقة استيعابية ضخمة تصل إلى مليون ونصف المليون راكب يومياً

معيط": مصر تعتمد استراتيجية محكمة لاستغلال التدفقات النقدية الأخيرة

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن الانتقادات الموجهة لفترة توليه وزارة المالية بشأن توقيت الإصلاحات "تفتقر إلى الدقة"، داعياً منتقديه إلى مراجعة القوانين والتشريعات التي أُقرت بالفعل، مؤكداً أن مسيرة الإصلاح المالي كانت مستمرة وموثقة بنصوص قانونية نافذة.

الرعاية الصحية": التأمين الصحي الشامل أحدث طفرة طبية في الصعيد

قال الدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل مشروعاً قومياً ضخماً انطلق برؤية من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2019، بدءاً من بورسعيد وصولاً إلى محافظات الصعيد التي حظيت بنصيب وافر من اهتمام الدولة في المرحلة الأولى للمشروع

رئيس هيئة الأنفاق: نعاني من "أزمة فكة"

قال الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن البدء في تنفيذ الخط السادس للمترو يأتي كضرورة استراتيجية لتخفيف العبء المروري عن الخط الأول، مؤكداً أن الهدف الأساسي لمشروعات المترو هو توفير الوقت والجهد للمواطنين وتقليل الاعتماد على الطرق السطحية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة.

بأيدي خبراء مصريين.. المتحف الكبير يبدأ رحلة إحياء "مركب خوفو الثانية"

أعلن الأثري خالد سعد، مدير عام إدارة آثار ما قبل التاريخ بوزارة السياحة والآثار، انطلاق المرحلة الفعلية لتركيب وتجميع "مركب خوفو الثانية" داخل أروقة المتحف المصري الكبير، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء أحد أهم كنوز الدولة القديمة