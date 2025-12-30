إعلان

هيئة الأنفاق: مترو الإسكندرية يستعد لاستقبال 1.5 مليون راكب مارس 2027

كتب : داليا الظنيني

10:53 م 30/12/2025

مترو الإسكندرية

قال الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الإسكندرية على موعد مع تحول تاريخي في منظومة النقل الجماعي، حيث من المقرر افتتاح "مترو الإسكندرية" (خط أبو قير) بحلول مارس 2027، ليمتد على طول 21 كيلومتراً بطاقة استيعابية ضخمة تصل إلى مليون ونصف المليون راكب يومياً.

وأوضح "جويلي"، خلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، أن الجدول الزمني لتنفيذ وتطوير هذا المشروع القومي حدد بـ 38 شهراً، مشيراً إلى أن مترو الإسكندرية سيكون أكبر من مترو القاهرة من حيث السعة، حيث يتكون القطار الواحد من 9 عربات مقابل 8 عربات في القاهرة، وبطاقة استيعاب تصل إلى 2000 راكب في الرحلة الواحدة.

وأكد رئيس الهيئة أن هذا المشروع سيمثل الحل الجذري للأزمات المرورية والاختناقات التي تعاني منها المدينة، خاصة في أوقات الذروة والمواسم السياحية التي تشهد إقبالاً كثيفاً من الزوار، مما يضمن رحلات آمنة وسريعة للركاب.

وأضاف "جويلي" أن خطة التطوير ستشمل أيضاً "ترام الرمل"، حيث سيتم إيقاف الحركة به بدءاً من الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل لتحديثه بالكامل، بهدف تحويله إلى وسيلة نقل أسرع وبزمن تقاطر أقل، ليرفع طاقته الاستيعابية إلى نصف مليون راكب يومياً خلال مدة تنفيذ تستغرق 24 شهراً.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت حلولاً عاجلة لتفادي تعطل مصالح المواطنين أثناء فترة التنفيذ، حيث قال إن هناك دراسة متكاملة أعدها مكتب استشاري لتوفير وسائل نقل بديلة (أتوبيسات وعربات) ستعمل في نفس مسار الترام لخدمة الركاب حتى انتهاء أعمال التطوير.

مترو الإسكندرية هيئة الأنفاق

