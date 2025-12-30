إعلان

"الرعاية الصحية": التأمين الصحي الشامل أحدث طفرة طبية في الصعيد

كتب : داليا الظنيني

10:49 م 30/12/2025

أرشيفية

قال الدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل مشروعاً قومياً ضخماً انطلق برؤية من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2019، بدءاً من بورسعيد وصولاً إلى محافظات الصعيد التي حظيت بنصيب وافر من اهتمام الدولة في المرحلة الأولى للمشروع.

وأوضح البرعي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كل الأبعاد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن محافظتي الأقصر وأسوان استأثرتا بأكثر من نصف إجمالي عدد المواطنين المسجلين في المرحلة الأولى للمنظومة، مؤكداً أن هذا يعكس إصرار الدولة على تقديم رعاية صحية في جنوب مصر تضاهي في جودتها وتطورها أرقى المستويات العالمية.

وأشار إلى أن فلسفة المنظومة الجديدة ترتكز على وحدات طب الأسرة كبوابة رئيسية للمريض، مع تفعيل نظام "الإحالة" للمستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية المتقدمة، لافتاً إلى أن أبناء الصعيد أصبحوا يتمتعون بخدمات طبية فائقة الدقة والتعقيد داخل محافظاتهم دون الحاجة للسفر إلى العاصمة.

وأضاف مساعد المدير التنفيذي للهيئة أن قائمة الخدمات الطبية المتاحة حالياً تشمل جراحات دقيقة مثل القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وزراعة القوقعة، إضافة إلى تخصصات المخ والأعصاب والعمود الفقري، فضلاً عن تعزيز قدرات المستشفيات بزيادة أسِرّة الرعاية المركزة والحضّانات، وكل ذلك تحت مظلة التأمين الصحي دون تكبيد المواطن أعباءً مالية مرهقة.

التأمين الصحي الشامل أحمد البرعي الرعاية الصحية

