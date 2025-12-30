إعلان

رئيس الأعلى للإعلام يلتقي الدكتور حسام لطفي خبير الملكية الفكرية

كتب : محمد نصار

02:46 م 30/12/2025

اللقاء

التقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون والخبير بمجال الملكية الفكرية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية الكفيلة بحماية المصنفات الفنية والإبداعية، وآليات مواجهة التعديات على حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، مع التأكيد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بحقوق المبدعين، بما يضمن الحفاظ على الإرث الإعلامي والثقافي المصري، ويحقق التوازن بين حرية الإبداع وحماية الحقوق القانونية لأصحاب المصنفات.

يأتي ذلك في إطار جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث عقد عدد من الجلسات مع الجهاز المصري للملكية الفكرية وممثلي المنصات العالمية لمناقشة آليات حماية المحتوى المصري رقميًا، وتعزيز التعاون الدولي لضمان حقوق الملكية الفكرية على المنصات المختلفة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر الثقافية والإعلامية عالميًا.

الدكتور حسام لطفي رئيس الأعلى للإعلام الملكية الفكرية المهندس خالد عبدالعزيز

