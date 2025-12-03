إعلان

مدبولي يكشف موعد الانتهاء من النسخة المحدثة لوثيقة ملكية الدولة

كتب : محمد أبو بكر

06:46 م 03/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد تحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، نظرًا لأن الإطار الزمني الذي كان محدداً لها هو ثلاث سنوات، والذي ينتهي في شهر ديسمبر الجاري.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، إلى عقد لقاءات عدة مع الجهات والكيانات المعنية بصياغة النسخة الجديدة من الوثيقة، معربًا عن أمله في الانتهاء من الشكل النهائي لها خلال شهر مارس القادم، وذلك تمهيداً لطرحها للحوار المجتمعي للتشاور حول الرؤية المحدثة للوثيقة في شكلها الجديد.

