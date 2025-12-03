قال بيان صادر عن وزارة الإسكان إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع تطورات حادث الحريق الذي نشب في سوق الخواجات بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، للوقوف على حجم التداعيات التي نجمت عنه، والاطلاع على موقف التعامل مع المصابين وأسر الضحايا.

ونعى رئيس الوزراء ببالغ الحزن والأسى؛ ضحايا الحادث، متقدماً لأسرهم بخالص التعازي، راجياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

كما وجه مدبولي الوزارات والجهات المعنية بسرعة تقديم أوجه الدعم والمساعدات لأسر ضحايا الحادث، وتوفير سبل الرعاية الطبية اللازمة للمُصابين، مع الإسراع في إزالة آثار الحادث؛ وضمان عودة الحركة الطبيعية في المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إيلاء الاهتمام بمُتابعة مُوقف إجراءات السلامة والحماية المدنية بمُختلف المُنشآت، لضمان الحفاظ على الأرواح والممتلكات.