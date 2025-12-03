"احتفاءً بأديب نوبل".. مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات نجيب محفوظ

تطلق الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالشراكة مع "البحث العلمي للاستثمار" الراعية للمشروع الوطني للقراءة مسابقة "عالم نجيب محفوظ" الموجهة للمواهب الفنية الشابة، بهدف تعزيز ثقافة القراءة وربط الأدب المصري بالفنون البصرية.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار الاحتفاء بالأديب العالمي نجيب محفوظ، شخصية العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.

ويبدأ التقديم للمسابقة من اليوم، ويستمر حتى 27 ديسمبر الجاري، على أن يتم توزيع الجوائز خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تقوم المسابقة على رسم غلاف واحد من أغلفة أحد أعمال نجيب محفوظ، من أحد الروايات التالية: (بين القصرين – قصر الشوق - السكرية – اللص والكلاب – زقاق المدق – بداية ونهاية – ميرامار – أحلام فترة النقاهة – خان الخليلي – السمان والخريف – الطريق – المرايا).

وتستقبل المسابقة الراغبين في المشاركة من سن 18 وحتى 45 عاما، على أن يتم اختيار 20 فائزا يتم وضع أعمالهم بمعرض فني داخل معرض القاهرة الدولي الكتاب وإهداؤهم جوائز عينية مقدمة من المشروع الوطني للقراءة

وسيتم اختيار 5 فائزين للحصول على جوائز مادية، حيث يحصل الفائز الأول على 20 ألف جنيه والثاني على 15 ألف جنيه والثالث 12 ألف جنيه، والرابع 10 آلاف جنيه والخامس 8 ألآف جنيه وذلك بعد مراجعة الأعمال وتقييمها من لجنة التحكيم المختصة.

ويتم استقبال الأعمال عبر البريد الإليكتروني "egypt@srs.ae"، مع كتابة عبارة "مسابقة عالم نجيب محفوظ" في عنوان الإيميل.

وتتضمن المسابقة عدة شروط أبرزها أن يكون العمل إبداعًا أصيلًا من المتسابق وأن يُراعي عدم اشتراك العمل في مسابقة أخرى، أو عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل.

كما يجب إرسال 3 صور عالية الجودة لمراحل الرسم من ضمنها الصورة النهائية، كما يتعين على المتسابق -حال فوزه- أن يجهز العمل الفني للعرض بشكل لائق خلال معرض الكتاب 2026.

وتتوافر الشروط الكاملة للمسابقة بشكل تفصيلي عبر منصات المشروع الوطني للقراءة على فيسبوك، وانستجرام وتيك توك.

